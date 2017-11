Oldenburg/Berlin (ots) -



Da kommt zusammen, was zusammen gehört: Eine der renommiertesten Dienste im Internet für die Vermittlung von Babysittern und Tagesmüttern, hallobabysitter.de, und der Anbieter von Kindernotfallkursen Notfall-ABC arbeiten künftig zusammen. Die Kooperation ermöglicht es den 130.000 bei hallobabysitter.de angemeldeten Betreuungskräften, bei Notfall-ABC Videokurse unter anderem zum Thema Erste Hilfe am Kind zu belegen. Und das zu einem stark reduzierten Tarif.



"Die Zusammenarbeit mit notfall-abc.de hat sich fast aufgedrängt", so Frank Willers, Geschäftsführer der HalloFamilie GmbH & Co. KG. "Wir empfehlen unseren Betreuungskräften stets, sich im Bereich Erste Hilfe weiter zu bilden. Online-Kurse sind da eine zeitgemäße und flexible Form der Wissensvermittlung." Der Vermittlungsservice für Babysitter und Tagesmütter ist bereits seit 1999 aktiv und bietet familienentlastende Hilfe in ganz Deutschland und Österreich an. Sowohl für private Familien als auch für Mitarbeiter von Unternehmen, die die Dienstleistung von hallobabysitter.de pauschal über einen Firmen-Account buchen können.



Notfall-ABC ist von allen relevanten Stellen zertifiziert und anerkannt. Mehr als 11.000 Teilnehmer haben bereits an den Online-Kursen, die sich auch bequem und zu jeder Zeit über Smartphones verfolgen lassen, teilgenommen. Gründer und Geschäftsführer von Notfall-ABC ist Frank Klink, der unter anderem als examinierter Rettungsassistent über mehrjährige Erfahrung in der Notfallrettung und der Kinderintensivpflege verfügt.



