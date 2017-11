Fuzhou Tucsen Photonics Co., Ltd. präsentiert heute die Dhyana 400BSI, die aufgrund ihrer Empfindlichkeit, Pixelgröße und Geschwindigkeit mehr Leistung als jede andere sCMOS-Kamera bietet. Damit hat das Unternehmen heute, am 9. November 2017, ein neues Zeitalter der ultrahochempfindlichen sCMOS in der wissenschaftlichen Bildgebung eingeläutet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171109005709/de/

The next generation of sCMOS camera (Graphic: Business Wire)

Vor zwei Jahren erzielte die Wissenschaftskamera Dhyana95 von Tucsen basierend auf ihrer hintergrundbeleuchteten sCMOS-Technologie eine bahnbrechende Quanteneffizienz von 95 bei 560 nm und eröffnete das Zeitalter der hintergrundbeleuchteten sCMOS-Wissenschaftskameras. Nun bedeutet die neueste Version Dhyana 400BSI einen weiteren wegweisenden Durchbruch für die Dhyana-Reihe: sie bietet nicht nur eine ebenso hohe Quanteneffizienz, sondern mit weniger als einem Elektron Ausleserauschen auch einen neuen Durchbruch bei der Schlüsseltechnologie für Kameras mit hintergrundbeleuchtetem sCMOS. Daraus ergibt sich ein beispielloser Vorteil in Bezug auf das Signal-/Rauschverhältnis (SNR).

Neben der Erhöhung von Empfindlichkeit und Signal-/Rauschverhältnis sorgt die noch geringere Pixelgröße von 6,5 Mikron der Kamera vor allem für eine stärkere Leistung beispielsweise in der superauflösenden Mikroskopie.

Die sCMOS-Wissenschaftskameras der Dhyana-Reihe haben in bedeutenden wissenschaftlichen Forschungsfeldern wie Biowissenschaften, Spektroskopie, Weltraumphysik und astronomischen Beobachtungen breite Anwendung gefunden. Die Leistungsparameter der Dhyana 400BSI wurden in einem gemeinsamen Test von Tucsen und dem chinesischen Wuhan National Laboratory for Optoelectronics (WNLO) ermittelt. Die beträchtliche Erfahrung bei Bildgebungstechnologie und -anwendungen von Tucsen ist in die Entwicklung der Dhyana 400BSI eingeflossen. Die Kamera wird die Leistungs- und Qualitätsansprüche in der wissenschaftlichen Bildgebung übertreffen.

Bald findet die Ausstellung 2017 der American Society for Neuroscience statt. Dort wird TUCSEN die spannende neue Dhyana 400BSI live vorführen und die Leistungsparameter und Vergleichsaufnahmen dieser außergewöhnlichen neuen Kamera präsentieren.

Ausstellung: Neuroscience 2017

Tucsen-Stand: 3226

12. bis 15. November 2017

Walter E. Washington Convention Center

Wir laden Experten und Wissenschaftler mit Interesse an wissenschaftlicher Highend-Bildgebung ein, an unseren Stand (Nummer 3226) zu kommen und sich von unserer führenden Rolle und Leidenschaft für Wissenschaftskameras, die alle Paradigmen übertreffen, zu überzeugen

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171109005709/de/

Contacts:

Tucsen

Europa/USA

Mike Blake

mikeblake@tucsen.com

oder

Länder außerhalb Europas und der USA

Jessica Wu

jessicawu@tucsen.com

www.tucsen.com