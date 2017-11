FMW-Redaktion

Am Dienstag gab es einen plötzlichen Abverkauf, gestern eine Stabilisierung, heute kommt der Dax wieder unter Druck. Was ist da bloß los?

Die Stimmung war euphorisch in den letzten Wochen bei den Umfragen der Deutschen Börse zur Dax-Stimmung, man glaubte an das unendliche Wachstum der Kurse. Aber das hat sich plötzlich geändert: nun sind bei den Profis nur noch 41% bullisch, ein Rückgang von deftigen -12% zur Vorwoche. Auf ebenso 41% kommen nun die Bären, die damit +9% hinzu gewinnen im Vergleich zur Vorwoche, neutral sind nun 18% (+3% zur Vorwoche).

Bei den Privatanlegern ist das Bild ähnlich: waren die Bullen mit 58% in der Vorwoche noch dominant (höchster Stand seit einem Jahr), so flüchteten immerhin -12% der Bullen aus dem Optimisten-Camp in der letzten Woche, das nun nur noch 46% stellt. Die Bären bleiben bei den Privaten mit 29% klar in der Minderheit, ...

