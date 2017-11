Bonn (ots) -



- Dank zuverlässiger Frischelogistik wird die "bayerische Garnele" niemals tiefgefroren



- GO! Netzwerk sichert die geplante Expansion von Münchner Start-up in das benachbarte Ausland



Seit Crusta Nova im März 2016 gegründet wurde, liefert GO! als Logistikpartner fangfrische Salzwassergarnelen aus Bayern an alle Feinschmecker und Spitzenköche in Deutschland. Im Gegensatz zu den üblicherweise in Deutschland erhältlichen Garnelen werden die "Good Gambas" aus Europas größter Indoor-Garnelen-Aquakulturanlage für den Transport nicht tiefgekühlt und behalten so ihren ursprünglichen, nussig-süßlichen Geschmack.



Gestern gefischt - heute auf dem Tisch



Die junge Firma aus der Nähe von München verfolgt ein Farm-to-Table-Konzept, das in dieser Art in Europa einmalig ist. Der Kunde hat die Möglichkeit, bis 15.00 Uhr seine Bestellung aufzugeben. Erst dann werden die Krustentiere gefischt und in gekühlte Transportboxen verpackt. GO! Express & Logistics liefert die Ware zuverlässig am Folgetag bis 10.00 Uhr in Wirtschaftszentren und flächendeckend bis 12.00 Uhr deutschlandweit. "Bei der Wahl unseres Dienstleisters war es uns sehr wichtig, dass er zuverlässig und flexibel ist und die Transportboxen schonend behandelt werden", erläutert Fabian Riedel, Mitgründer und Geschäftsführer von Crusta Nova. "Durch die hohe Professionalität von GO! haben wir keine Retouren oder Beschwerden wegen nicht ausgelieferter oder beschädigter Ware. Dadurch können wir uns zu 100 Prozent auf unser Kerngeschäft konzentrieren", so Riedel weiter.



Die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt



Das Erfolgsrezept ist ein geschlossenes computergesteuertes Zuchtsystem, das White-Tiger-Salzwassergarnelen optimale Lebensbedingungen bietet. Die Geschlossenheit des Systems schützt die Krustentiere vor schädlichen Einflüssen von außen. Gleichzeitig hat die Zuchtanlage keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt, denn das Wasser wird rein mechanisch und biologisch ohne die Verwendung von Chemikalien gereinigt und dem Kreislaufsystem wieder zugeführt. Umweltzerstörungen, wie sie herkömmliche Aquakulturen mit sich bringen, werden so vermieden.



Die Aquakulturanlage hat eine Kapazität von 30 Tonnen pro Jahr und der europaweite Hunger nach den Krebstieren steigt. "Dank unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Frischelogistik sind wir optimal aufgestellt, um die speziellen Anforderungen in diesem Feinschmeckersegment zu bedienen", erläutert Ulrich Nolte, Geschäftsführer von GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH. "Unsere Qualitätsstandards stellen sicher, dass die Ware pünktlich am nächsten Tag ihr Ziel erreicht. Auch unsere Zustellquote von 99,8 Prozent ist bei einem solch sensiblen Produkt ein Gewinn für alle Beteiligten", so Nolte weiter.



Die "bayerische Garnele" befriedigt ein zunehmendes Bedürfnis nach hochwertigen Produkten. Crusta Nova plant deshalb, schon bald auch Kunden in den Benelux-Staaten mit dem gleichen hohen Qualitätsversprechen zu beliefern. Dank des Netzwerks von über 100 Stationen in Europa wird GO! auch dieses Liefergebiet mit der gewohnten Zuverlässigkeit bedienen.



Über GO! EXPRESS & LOGISTICS



GO! Express & Logistics ist Deutschlands größter konzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Deutschland und Europa. 1.400 Mitarbeiter und 3.000 Kuriere sorgen für den Transport der jährlich mehr als 6,0 Millionen Sendungen.



Getreu der Unternehmensphilosophie ZEIT IST ALLES bietet GO! regionalen Kuriertransport und weltweiten Expressversand von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr. Maßgeschneiderte Supply Chain Solutions, branchenspezifische Industry Solutions und Special Services als Antwort auf komplexe Kundenanforderungen runden das Portfolio ab.



