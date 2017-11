Frankfurt am Main - VanEck Investments Ltd. erweitert seine Produktpalette um zwei neue UCITS ETFs, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die ETFs sind mit dem heutigen Handelstag an der Deutsche Börse Xetra gelistet und in Euro handelbar. Der erste ETF ist der VanEck Vectors Preferred US Equity UCITS ETF (Ticker: PVF1), der vorrangig in Aktien und Hybridanleihen US-amerikanischer Unternehmen investiert. Der zweite, der VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF (Ticker: HAP1), bietet Investoren Zugang zu globalen Rohstoffaktien. VanEck ist ein US-amerikanischer Asset Manager mit rund 42,5 Milliarden US-Dollar Assets under Management. Diese werden in Investmentfonds, ETFs und in institutionellen Mandaten verwaltet.

