Im März 2015 markierte das Papier von Continental sein letztes größeres Verlaufshoch bei 234,25 Euro und schlug anschließend in eine größere Seitwärtskonsolidierung um. Diese reichte bis auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis und das Niveau von 158,20 Euro abwärts. Seit November letzten Jahres befindet sich der Wert wieder in einem untergeordneten Aufwärtstrend und erreichte in der vergangenen Handelswoche ein Verlaufshoch von 224,15 Euro, wodurch auch die Widerstandszone um grob 210,00 Euro erfolgreich überwunden werden konnte. Diese Kraftanstrengung sollte jetzt aber nicht erfolglos bleiben, weitere Gewinne zurück an die Verlaufshochs aus 2015 wären auf Sicht der kommenden Wochen durchaus realistisch und können entsprechend für ein Long-Investment herangezogen werden. Dazu ...

