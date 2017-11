Die asknet AG (ISIN: DE000A2E3707), das in Deutschland gelistete eCommerce Service-Unternehmen, hat heute eine Investitionsvereinbarung mit der 5EL SA (ISIN: CH0006326851), einem an der Schweizer Börse gelisteten Digital Commerce-Unternehmen mit den Schwerpunkten Content-Produktion, Digital Marketing und Blockchain-Technologie, unterzeichnet.

Demnach erwirbt die 5EL SA zum Preis von EUR 2.442.152 einen Anteil von 51,37 % an der asknet AG.

Die Transaktion erfolgte in Form einer Kapitalerhöhung in Kombination mit dem Buyout einer Gruppe von Großaktionären der asknet AG. Die 5EL SA zahlte für die von den bestehenden Aktionären übernommenen Aktien einen Preis von EUR 8,33 je Aktie und für die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien einen Preis von EUR 9,20 je Aktie. Die Kapitalerhöhung betrug 10 % des Grundkapitals der asknet AG, was 50.942 ausgegebenen Aktien und einem Nettoerlös von EUR 468.666 entspricht.

Die neue 5EL SA (einschließlich asknet AG als konsolidierter Tochtergesellschaft) wird ein voll integriertes, technologieorientiertes Unternehmen im Bereich eCommerce- und eProcurement Services, Digital Marketing ...

