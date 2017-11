Liebe Leser,

Apple hat in den vergangenen Handelssitzungen die wichtige Grenze von 150 Euro überwunden und befindet sich auf dem Marsch Richtung weiterer Rekordhochs. Dies ist die Auffassung von Chartanalysten, die den Wert seit Tagen auf der Kaufliste sehen. Die Kultaktie konnte binnen Wochenfrist inzwischen mehr als 5 % aufsatteln. Das Plus binnen zweier Wochen liegt bei 12,4 % und in einem Monat ging es um jetzt 14 % aufwärts. Die Aktie befindet sich nach einem spektakulären Ausbruch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...