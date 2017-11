Die Deutsche Post erwartet ab 2018 reichen Zusatzgewinn aus geänderten Bestimmungen für das Leasinggeschäft. Auch Branchen wie die Flugindustrie könnten von den neuen Buchungsregeln profitieren.

Post-Chef Frank Appel, der seinen Aktionären bis 2020 einen jährlichen Anstieg von acht Prozent beim Betriebsergebnis versprochen hat, erhält Schützenhilfe von ungewöhnlicher Seite: dem International Accounting Standard Board, das für die weltweite Angleichung von Bilanzregeln verantwortlich ist.

Unter der wenig spektakulär klingenden Regel "IFRS 16" fordert das Gremium seit Februar 2016, die Leasing-Geschäfte in Konzernen spätestens ab 2019 neu zu bewerten. Der Deutschen Post, die eigenen Angaben zufolge schon ab Januar 2018 auf das neue Regelwerk einschwenken will, bringt dies erheblichen Zusatzgewinn - wenn auch nur auf dem Papier.

"Unser Ertrag vor Zinsen und Steuern wird sich damit 2018 um etwa 150 Millionen Euro erhöhen", sagte Finanzchefin Melanie Kreis am heutigen Donnerstag in Frankfurt. Rechnerisch entspricht dies gut der Hälfte des Gewinnzuwachses, den die Deutsche Post in ihrer Langzeitprognose für kommendes Jahr in Aussicht gestellt hat. Zum Vergleich: Für 2017 soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...