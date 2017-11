Die neue Funktion stärkt die Positionierung von Riversand in Europa und die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern

Riversand, ein weltweit tätiger Software-Anbieter für Master Data Management (MDM) und Lösungen im Bereich des Product Information Management (PIM), gab heute die Bestellung von Ben Rund in die neu eingerichtete Funktion des General Manager Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) und VP Business Development Europe bekannt.

Riversand's Ben Rund GM of DACH and VP of Business Development in Europe (Photo: Business Wire)

"Ben hat eine hervorragende Reputation als führende Stimme der Kunden im globalen PIM- und MDM-Markt", sagte Raman Parthasarathy, Riversand VP Strategy Products and Business Development. "Er tritt zu einem Zeitpunkt in unser Unternehmen ein, an dem wir unsere wegweisende Riversand MDM-Plattform auf den Markt bringen, und wir die Anforderungen unserer Kunden von morgen antizipieren und erfüllen."

Als Spezialist für Wirtschaft und Public Relations bringt Rund mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Data Management in das Unternehmen mit ein. Er verfügt über exzellente Fachkenntnisse in allen wesentlichen Disziplinen moderner Unternehmenskommunikation wie Journalismus, Public Relations Consulting, Unternehmensmarketing, Field Marketing und Produktvermarktung. Während seiner Tätigkeit als CMO bei Heiler Software unterstützte Rund den Aufbau von MDM für den Produktdatenmarkt und positionierte das Unternehmen als führenden Anbieter von PIM-Lösungen. Nachdem Heiler von Informatica akquiriert wurde, leitete er in seiner neuen Rolle das Produktmarketing und den Go-To-Markt für MDM, Data Quality, Governance und Daten als Service. Seine Leidenschaft für Return of Information und Enterprise Information Management konnte er in Projekten wie dem ROI von PIM Research beweisen sowie durch seine Anerkennung als Top Omnichannel Influencer.

"Ich freue mich sehr, jetzt bei Riversand einzusteigen, da die MDM 2.0.-Vision mittlerweile auf großes Interesse bei unseren Kunden und Analysten stößt und als grundsätzlicher Paradigmenwechsel hin zu Outcome-basiertem Data Management verstanden wird", so Rund. "Die Daten liegen im Herzen digitaler Transformationsprozesse und Riversand hat sich diesen Ansatz vollständig zu eigen gemacht. Unsere MDM-Plattform und die damit verbundenen Lösungen führen bei verschiedensten Geschäftsvorgängen zu einem verbesserten Kundenerlebnis und erlauben eine rasant schnelle Markteinführung."

Über Riversand

Riversand ist ein globales Softwareunternehmen, dessen Vision Unternehmen dabei hilft, ihre Daten nutzbar, verwertbar und aussagekräftig zu machen. Unsere Master Data Management-Plattform ermöglicht unseren Kunden, ihre eigenen Kunden besser kennenzulernen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu minimieren und ihre Geschäfte noch intelligenter zu betreiben. Unsere Kunden, Geschäftspartner und Analysten schätzen uns als verlässliches Gegenüber, Visionär und Vordenker. Besuchen Sie Riversand.com für weitere Informationen und folgen Sie uns auf Twitter @RiversandMDM, Instagram @RiversandTech, Facebook @RiversandTechnologies und LinkedIn unter Riversand Technologies.

