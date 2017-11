Bern (ots) -



Im Zuge einer Organisationsentwicklung passt Admeira seine

Strukturen an. Künftig bilden die vier Business Units Broadcast,

Print & Digital, Cross Media Solutions und New Business den Kern von

Admeira. Es entsteht eine agile Organisation, die bedeutend mehr Raum

für Kundenkontakte, Entwicklung von Innovationen und eine grössere

Marktnähe ermöglicht.



Admeira CEO Bertrand Jungo setzt mit dieser Neuausrichtung einen

klaren Fokus: «Die Organisation ist nun konsequent auf

Werbeauftraggeber, Agenturen und Geschäftspartner ausgerichtet. Auf

der Basis unseres Portfolios mit mehr als 80 Medienmarken schaffen

wir Mehrwert für unsere Kunden dank attraktiver Produktangebote,

crossmedialer Expertise und innovativer Werbeangebote. Eine enge

Zusammenarbeit der Business Units garantiert, dass unsere Kunden die

kompetentesten Ansprechpartner bekommen. Wir sind überzeugt, mit

dieser organisatorischen Weiterentwicklung die Kundenzufriedenheit

signifikant zu steigern.»



Die neue Organisation bringt auch Veränderungen in der

Unternehmensführung: Die Geschäftsleitung besteht neu aus den

Verantwortlichen der vier Business Units Cross Media Solutions

(Bertrand Jungo a.i.), Broadcast (Beatrice Kniel), Print & Digital

(Beniamino Esposito) und New Business (René Plug). Neben den

Bereichen Human Resources (Monika Kälin) und Finance & IT (Bruno

Battaglia) ist auch Communications (Romi Hofer) in der

Geschäftsleitung vertreten.



Die neu ausgerichtete Verkaufsorganisation nimmt ab dem 13.

November 2017 rollierend ihren Betrieb auf. Die Kunden werden direkt

kontaktiert und über ihre neuen Ansprechpartner und über die

Änderungen informiert.



Über Admeira



Admeira ist die grösste Vermarktungsfirma der Schweiz und verfügt

über ein multimediales Portfolio mit Werbemöglichkeiten in rund 80

starken Medienmarken. Entstanden ist das Unternehmen im Jahr 2016 aus

einer unternehmerischen Initiative von Ringier, SRG und Swisscom.

Admeira ist die Schweizer Antwort auf den digitalen Wandel und die

daraus entstehenden neuen Bedürfnisse der Schweizer Werbewirtschaft.

Auf Basis neuster Technologie in Verbindung mit Daten- und

Vermarktungskompetenz entstehen neue Perspektiven für innovative

Werbeformen.



Die Dienstleistungen stehen allen Werbeauftraggebern, Agenturen

sowie weiteren Anbietern von Werbeinventar offen.



Admeira beschäftigt über 280 Mitarbeitende an den Standorten

Zürich, Bern, Lausanne, Genf und Lugano.



