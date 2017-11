Fulda - Der MS Global One (ISIN LU1589902375/ WKN A2DN55, AM; ISIN LU1090079432/ WKN A117ZV, A; ISIN LU1090079606/ WKN A117ZW, B) ist ein Multi-Asset-Fonds, der Anlegern ein erstklassiges Chancen/Risiko-Verhältnis bietet, mit Sachwerten nachhaltig Vermögen zu erhalten und aufzubauen, so die Experten von JS Capital.

Den vollständigen Artikel lesen ...