Wien - Die Bankengruppe Oddo-BHF gibt den etablierten Namen der Fondssparte Frankfurt-Trust auf, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe das Haus mitgeteilt. Das deutsch-französische Institut habe jüngst beschlossen, die mit der BHF-Gruppe 2016 übernommene Gesellschaft mit der eigenen Asset-Management-Einheit zu verschmelzen. Dies habe Spartenchef Nicolas Chaput exklusiv im Interview mit FONDS professionell ONLINE Ende Oktober gesagt. Damals habe der Name der fusionierten Einheit noch nicht festgestanden. Die neue Marke Oddo-BHF Asset Management unter der Leitung von Chaput verwalte in Deutschland und Frankreich insgesamt ein Vermögen mehr als 61 Milliarden Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...