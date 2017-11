Bei der Bank Austria, Österreichtochter der UniCredit, sinken die Kosten und steigen die Ergebniszahlen. Seit eineinhalb Jahren zeigen die Betriebskosten praktisch in jedem Quartal weiter nach unten. In der am Donnerstag vorgelegten Neunmonatsbilanz weist UniCredit für die Österreich-Division einen Nettogewinn von 461 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...