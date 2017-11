Von Sharon Nunn

WASHINGTON (Dow Jones)--In den USA sind in der Woche zum 4. November spürbar mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 239.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Wert von 230.000 vorhergesagt. In den vergangenen Wochen hat das von einem Hurrikan schwer getroffene US-Territorium Puerto Rico damit begonnen, den Rückstau an Erstanträgen abzuarbeiten.

Für die Vorwoche wurde der Wert mit 229.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt fiel gegenüber der Vorwoche um 1.250 auf 231.250. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang 1973.

In der Woche zum 28. Oktober erhielten 1,901 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 17.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 08:35 ET (13:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.