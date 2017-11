Die Katalonien-Krise betrifft auch deutsche Unternehmen in Spanien. Es gibt Boykott-Aktionen spanischer Apotheker gegen Unternehmen mit Sitz in Katalonien, so auch gegen Stada.

Der politische Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens wirkt sich auf das Geschäft des deutschen Arzneimittelherstellers Stada aus. Es gebe Boykottaktionen von Apothekern außerhalb Kataloniens gegen Produkte von Anbietern, die - wie Stada - ihren Sitz innerhalb der Region im Norden des Landes hätten, sagte Vorstandschef Claudio Albrecht am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalsbilanz. "Darunter ...

