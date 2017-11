Wien - Nur 22 Monate nach seinem Marktstart betreut der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital schon mehr als 500 Millionen Euro von über 15.000 Kunden, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe das Münchner Fintech am Donnerstag mitgeteilt. Damit baue Scalable seine führende Position in Deutschland aus. Nach eigenen Angaben zähle das Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden Robo-Beratern weltweit.

