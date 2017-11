Liebe Leser,

Aixtron musste in dieser Woche etwas Feder lassen. Dennoch sehen Chartanalysten gute Chance, dass es bald wieder in Richtung des 5-Jahres-Hochs bei 14,54 Euro vom 3. November gehen kann. Denn auf Sicht von zwei Wochen konnte die Aktie knapp 22 % aufsatteln. Der Titel gewann binnen eines halben Jahres sogar 170 % an Wert und seit Jahresbeginn unfassbare 360 %. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend, bei dem kleinere Korrekturen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...