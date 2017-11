Es kommt Bewegung in die Koalitionsverhandlungen: Bei der Verkehrspolitik konnten erste Einigungen erziehlt werden. So soll mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr und die Kommunen allgemein fließen.

Bei den Jamaika-Verhandlungen hat es nach Angaben aus Teilnehmerkreisen Bewegung in der Verkehrspolitik gegeben. Union, FDP und Grüne verständigten sich zum einen darauf, dass die Mittel für Straßen des Bundes, Schienen und Wasserwege mindestens auf dem Niveau der vergangenen Jahre bleiben müssten, wie Teilnehmer der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Zum anderen solle der öffentliche Nahverkehr gestärkt und das ...

