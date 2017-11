ROUNDUP 2: Adidas baut auf ein starkes Schlussquartal

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hofft nach einer Wachstumsverlangsamung im dritten Quartal auf einen Schlussspurt zum Jahresende hin. "Wir werden unser Wachstum im vierten Quartal wieder beschleunigen", versprach Adidas-Chef Kasper Rorsted am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalsbilanz. Neue Produkte und die ersten Initiativen rund um die Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr sieht Rorsted dabei als Treiber. Der Konzern sei daher auch auf dem besten Weg, seine Gesamtjahresziele zu erreichen.

ROUNDUP 2: Starker Sommer treibt Deutsche Post an

FRANKFURT/BONN - Der anhaltende Boom im Express- und Paketgeschäft hat der Deutschen Post einen Rekordsommer beschert. Vorstandschef Frank Appel sieht den Konzern damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Auch für die wichtige Weihnachtszeit sagte der Manager dem Logistikriesen am Donnerstag in Frankfurt eine "sehr starkes" Geschäft voraus - in Deutschland und weltweit.

ROUNDUP: Deutsche Telekom erhöht Prognose - T-Systems belastet unterm Strich

BONN - Die Deutsche Telekom ist dank guter Geschäfte in den USA und in Deutschland erneut optimistischer geworden. Vorstandschef Tim Höttges hob am Donnerstag mit den Geschäftszahlen aus dem dritten Quartal zum zweiten Mal nacheinander die Ergebnisprognose an. Änderungen am Ausblick haben beim Dax-Konzern eigentlich Seltenheitswert - doch das gute Abschneiden in den Kerngeschäften spielt den Bonnern in die Hände. Nach dem Aus der Fusionsgespräche für das US-Geschäft wollte Höttges weiteren Gesprächen zudem keinen Riegel vorschieben. Die T-Aktie konnte wieder etwas Boden gut machen.

Lufthansa geht mit kräftigem Passagierplus in den Herbst

FRANKFURT - Die Übernahme von Brussels Airlines und vieler Air-Berlin-Jets hat der Lufthansa zum Herbstbeginn wieder ein kräftiges Passagierplus beschert. Im Oktober beförderte die Lufthansa samt ihren Töchtern wie Swiss, Austrian Airlines, Eurowings und Brussels 12,2 Millionen Fluggäste und damit 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Auslastung der Maschinen verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent. Für die Ticketpreise ging es den Angaben zufolge erneut aufwärts.

ROUNDUP 2: Commerzbank kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktie im Plus

FRANKFURT - Die mitten im Umbau steckende Commerzbank hat auch dank des Verkaufs ihrer Firmenzentrale die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Im dritten Quartal verdiente sie unterm Strich knapp eine halbe Milliarde Euro, nachdem im zweiten Quartal wegen der hohen Kosten für den laufenden Stellenabbau noch ein schmerzhaftes Minus angefallen war. Auch im Vorjahreszeitraum hatte die Commerzbank Verluste geschrieben.

Gewinneinbruch bei Leifheit - stabiler Umsatz erwartet

NASSAU - Der Haushaltswaren-Hersteller Leifheit hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,8 Prozent auf 11,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Nassau an der Lahn mitteilte. Als Gründe nannte es unter anderem einmalige Kosten für die Neuordnung des Vertriebs sowie die Abwertung des US-Dollar.

ROUNDUP 2: Kraftwerkssparte und Windgeschäft bleiben Siemens-Sorgenkinder

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens hat im vierten Quartal wegen schwacher Ergebnisse im Kraftwerksgeschäft sowie Verlusten beim Windkraftunternehmen Siemens Gamesa Federn lassen müssen. Seine Gesamtjahresziele konnte der Konzern dennoch erreichen und einen Milliardengewinn erzielen. Aktionäre können sich nun auf eine höhere Dividende von 3,70 Euro je Aktie freuen. Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Management jedoch weiteren Gegenwind: Hohe Kosten für den geplanten Stellenabbau unter anderem in der Kraftwerkssparte sowie der starke Euro dürften das Ergebnis belasten. Die Aktie verlor am Mittag fast 2 Prozent.

ROUNDUP 2: Stada steigert Gewinn trotz Kosten für Übernahme

BAD VILBEL - Gute Geschäfte mit rezeptfreien Markenprodukten und Nachahmermedikamenten haben den Arzneimittelhersteller Stada im dritten Quartal angetrieben. Trotz Beratungskosten wegen der Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven stieg auch der Gewinn, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Bad Vilbel mitteilte. Die neuen Eigentümer wollen nun Anfang 2018 die Aktionäre zur Abstimmung über einen Gewinnabführungsvertrag einberufen. Derweil halten Atlasten den neuen Stada-Chef Albrecht auf.

Maschinenbauer Singulus verbucht mehr Aufträge im Solargeschäft

KAHL AM MAIN - Das boomende Solargeschäft in China bringt dem fränkischen Maschinenbauer Singulus volle Auftragsbücher. Die Franken erwarten deshalb zum Ende des Geschäftjahres eine Umsatzsteigerung von bis zu 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2016 hatte das Unternehmen mit Sitz in Kahl am Main mit Maschinen zur Herstellung von Solarzellen, Halbleitern, DVDs und Blu-Rays einen Umsatz von fast 69 Millionen Euro eingefahren.

ROUNDUP 2: Munich Re hält sich nach Sturmschäden mit Gewinnprognose zurück

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re traut sich nach dem Hurrikan-Sommer mit Milliardenverlust keine konkrete Gewinnprognose für 2017 mehr zu. Stattdessen blickt Finanzvorstand Jörg Schneider auf das nächste Jahr - und hofft auf höhere Prämien im Schaden- und Unfallgeschäft. "Wir rechnen für die kommenden Verhandlungen wieder mit steigenden Preisen", sagte Schneider bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in München. Dies gelte vor allem für von Katastrophen getroffene Gebiete. Die Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik sowie zwei Erdbeben in Mexiko hatten verheerende Schäden angerichtet.

ROUNDUP 2: Starker Euro und Flüssigkristalle machen Merck zurückhaltend

DARMSTADT - Ein starker Euro und die anhaltende Konkurrenz im Flüssigkristallgeschäft machen dem Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck das Leben schwer. Dabei wachsen gleichzeitig im Gesundheitsgeschäft wie erwartet die Kosten für Forschung und Vertrieb der neuen Medikamente. Der Dax -Konzern hält zwar an seinen Zielen für das laufende Jahr fest, visiert nun aber das untere Ende der angepeilten Spanne an, wie Merck am Donnerstag in Darmstadt mitteilte.

ROUNDUP: Continental verspricht nach gutem Quartal auch starken Jahresschluss

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat nach einem guten dritten Quartal einen starken Jahresschluss versprochen. Der Dax-Konzern liege nach neun Monaten voll im Plan, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart am Donnerstag in Hannover. "Das vierte Quartal wird noch einmal stark verlaufen. Das gilt für Umsatz und Ergebnis", sagte er. Damit werde das Unternehmen die Jahresziele "sicher erreichen". Die Aktie legte deutlich zu und knüpfte damit an die zuletzt positive Entwicklung an.

ROUNDUP: Viele Air-Berlin-Mitarbeiter zögern mit Arbeitslosen-Meldung

BERLIN - Von den Air-Berlin-Mitarbeitern, die sich arbeitslos melden könnten, hat das bislang nur ein Drittel getan. Das geht aus den jüngsten Zahl der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach haben sich bis Dienstag 424 Angestellte der insolventen Fluggesellschaft arbeitslos gemeldet, davon 320 in Berlin, sagte der Leiter der Arbeitsagentur Berlin Nord, Christoph Möller, am Donnerstag.

Weitere Meldungen -Verregneter Sommer hält Modekette Adler im Minus -Gutenberg-Gesundheitsstudie: Neue Gene für Erkrankungen gefunden -Krankenhäuser fordern Digitalisierungsprogramm - Medica startet -Brennstoffzellen-Züge sollen Dieselwagen auf den Schienen ablösen -EuGH: Wöchentlicher Ruhetag für Arbeitnehmer kann flexibel sein -ROUNDUP: Datenschützer kritisieren lange Speicherung von Fluggastdaten -Toshiba mit Verlust im Halbjahr -EuGH: CTL Logistics kann nicht zivilgerichtlich gegen DB vorgehen -Air-Berlin-Pleite führt zu weniger Berlin-Besuchern aus Ausland -EU-Gutachter: Wegen Konfession abgelehnte Bewerber dürfen vor Gericht -DGB dringt auf Tarifvertrag nach 2018 für Opel-Beschäftigte -ROUNDUP/Milliarden-Kauf von Time Warner durch AT&T: CNN im Fokus -Streit um Kohle - Drei Bergbaurentner nehmen Berufung zurück -ROUNDUP: 'Pokémon Go'-Entwickler macht Harry-Potter-Spiel

