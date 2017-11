PORSCHE erwarb soeben Minderheits-Beteiligungen an zwei auf den 3D-Druck spezialisierten Firmen. Nur ein Unternehmen wurde genannt, MARKFORGED. Hier handelt es sich um einen Spezialisten für industrielle 3D-Druck-Plattformen, die hochfeste Teile aus Materialien wie Kohlefaser oder Metall herstellen. Diese Beteiligungen sind die Nummer 4 und 5 im PORSCHE-Portfolio. Damit wird die Strategie bestätigt, als Holding in höchstwertige Technik zu investieren. Vorerst werden keine Mehrheiten erworben, sondern nur Minoritäten, um das Risiko zu begrenzen.



