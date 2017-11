=== *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Oldenburg 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 9 Monate, Bad Neustadt/Saale *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, ausführliches Ergebnis 1H, Genf *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q, Neckarsulm 07:30 AT/S&T AG, Ergebnis 9 Monate, Wien *** 07:40 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena 08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 08:45 FR/Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe *** 10:30 GB/Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 10:30 GB/Handelsbilanz September PROGNOSE: -13,1 Mrd GBP zuvor: -14,2 Mrd GBP 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 GB/EZB-Direktor Mersch, Rede beim Cumberland Lodge Financial Services Summit, Windsor 15:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, weiteres Sondierungsgespräch, Berlin *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 100,0 zuvor: 100,7 *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q, Rom - EU/Fortsetzung sechste Verhandlungsrunde über den Austritt Großbritanniens aus der EU (seit 9.11.), Brüssel - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Fitch), Ungarn (Fitch), Ukaine (S&P), Kroatien (Moody's) ===

