Heute Abend steht Olaf Scholz erstmals vor dem G20-Ausschuss. Doch gefährlich wird es für wohl nicht. Der amtierende Hamburger Bürgermeister profitiert von einer Dreifachstrategie und schwachen Gegnern.

Die Zerknirschung hielt nach den G20-Krawallen nur kurz an. Wer Olaf Scholz in den vergangenen Wochen in Hamburg traf, erlebte meist einen gut gelaunten, mit sich im Reinen befindlichen Bürgermeister. Nach wochenlanger Aufregung über die Krawalle diskutiert die Stadt längst wieder lieber über steigende Abfallgebühren - und Scholz gilt bereits als Aspirant auf die nächste SPD-Kanzlerkandidatur.

Dabei steht Scholz vor einer Prüfung: Heute ab 17 Uhr muss der Erste Bürgermeister im Hamburger Rathaus Auskunft geben zu den G20-Krawallen. Die Opposition will ihn vor einem Sonderausschuss rösten. Doch der ehrgeizige SPD-Mann hat wenig zu befürchten. Das Handelsblatt nennt sieben Gründe dafür.

1. Power-Play

Direkt nach dem Gipfel hat Olaf Scholz auf eine Dreifachstrategie gesetzt: keine Fehler eingestehen, sich entschuldigen und Opfer entschädigen. Am Tag eins nach dem Gipfel hat Scholz klargemacht, dass er die Polizisten als "Helden" sieht und seinen Innensenator Andy Grote (SPD) im Amt halten will. Scholz verzichtete auf ein Bauernopfer - und schützte sich so ironischerweise selbst. Hätte er die Schuld seinem Innenpolitiker zugeschoben, wären Rufe nach persönlichen Konsequenzen kaum noch abzuwenden gewesen. So jedoch bestreitet Scholz erfolgreich eigene Versäumnisse. Das kostete ihn zwar Glaubwürdigkeit, schützt ihn aber. Die Botschaft, im Senat seien keine Fehler gemacht worden, milderte er durch eine allgemeine Entschuldigung im Stadtparlament Bürgerschaft ab. Dazu kam ein 40 Millionen Euro schweres Entschädigungspaket für Sachschäden, das wohl nicht einmal ausgeschöpft werden muss - aber betroffene Anwohner zumindest milder stimmte und Handlungsfähigkeit demonstrierte.

2. Klare Verteidigungslinien

Scholz hat seine Botschaft seit dem Gipfel konsequent durchgehalten. Er behauptet, das Ausmaß der Krawalle sei nicht absehbar gewesen. Dabei nennt er zwei Punkte: Zum einen sei nicht zu erwarten gewesen, dass größere Gruppen fernab des Gipfels Autos anzünden und Schaufenster einschlagen. Zum anderen sei erstmals überhaupt ein Sondereinsatzkommando (SEK) bei einer Demonstration nötig gewesen. An beiden Darstellungen gibt es erhebliche Zweifel. Schon vor dem Gipfel sperrten Kaufleute auf der gesamten, am Ende kaum betroffenen zentralen Einkaufsmeile Mönckebergstraße ihre Schaufenster mit Sperrholz ab. Auch an vielen anderen Stellen in der Stadt blieben Läden geschlossen. Eltern in der ganzen Stadt forderten vor dem Gipfel, ihre Kinder zu Hause lassen zu können. Beides zeigt: Es rechneten sehr wohl viele Menschen in Hamburg mit Vorfällen im gesamten Stadtgebiet.

Zweifel gibt es auch, ob ein SEK am Samstagabend im Schanzenviertel wirklich notwendig war. Die Polizei konnte bis heute nicht nachweisen, dass die behauptete Gefahr durch Wurfgeschosse von den Dächern in neuem Ausmaß wirklich existierte. Möglicherweise beruht der SEK-Einsatz auf einer zu dramatischen Wahrnehmung durch die Sicherheitskräfte am Samstagabend. Der Verdacht, zu viel Polizei sei zur Sicherung der Fahrtstrecke für die Staatsgäste vom Veranstaltungsgelände zur Elbphilharmonie und zurück gebunden gewesen, ist nicht schlüssig ausgeräumt. Dabei liegt nahe, dass die Situation im Schanzenviertel ...

