Weil die Vereinigung Cockpit einen Tarifvertrag blockiert, der Wachstum bei der deutschen Eurowings erlaubt, können die dortigen Flugzeugführer keine Karriere machen. Das wollen sie nicht hinnehmen.

Hat sich die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit dieses Mal verzockt? Es rumort gewaltig in der Pilotenschaft von Eurowings und Air Berlin. Der Grund: Das überraschende Veto des VC-Vorstands gegen einen neuen Tarifvertrag für Eurowings Deutschland. Er hätte den Wechsel von Air-Berlin-Piloten zu Eurowings geregelt und den dort bereits tätigen Piloten neue Karrierechancen eröffnet.

In einem offenen Brief, der dem Handelsblatt vorliegt, greifen die Flugzeugführer von Eurowings Deutschland ihre eigenen Arbeitnehmervertreter massiv an. Durch die Entscheidung gegen den Tarifvertrag würden deutsche Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. "Die Gewerkschaft, die unsere Interessen und Rechte schützen und vertreten soll, die dafür unsere Beiträge bekommt, vernichtet schlagartig jede Hoffnung auf Wachstum, jede Hoffnung auf Ruhe und Frieden", heißt es in dem Schreiben. Und weiter: ...

