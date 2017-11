Aschheim - "Das Interesse unserer Kunden an nachhaltig anlegenden Investmentfonds steigt zunehmend", sagt Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung der European Bank for Financial Services GmbH (kurz: ebase)."Sie wollen ihr Geld mit gutem Gewissen anlegen und berücksichtigen neben wirtschaftlichen Faktoren immer mehr auch ökologische, soziale und ethische Aspekte bei ihren Anlageentscheidungen - dem kommen wir mit unserem umfangreichen Angebot an nachhaltigen Investments entgegen."

