Der Dow Jones ist weiter auf Rekordniveau unterwegs. Gestern ging er nahezu unverändert aus dem Handel. In den heutigen Handel dürfte er nun etwas schwächer starten. Auch der S&P 500 und der Nasdaq werden im Minus erwartet. Mehr dazu von Markus Horntrich, Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.