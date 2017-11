Liebe Leser,

die Berichtssaison läuft am Donnerstag auf Hochtouren, doch die Ergebnisse der Unternehmen fallen gemischt aus. Die Commerzbank kann aufgrund von Sondererträgen kurzfristig überzeugen, Adidas verzeichnet einen guten Umsatzanstieg in Nordamerika. Trotzdem gibt die Aktie im Anschluss nach. Auch die Deutsche Post kann erfreuliche Umsatzsteigerungen verzeichnen. Siemens erhöht die Dividende. Die Deutsche Telekom erzielte dank der US Tochter einen Anstieg beim bereinigten operativen ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...