Die Digitalisierung in der Finanzbranche ist aktuell nicht mehr als ein zartes Pflänzchen. Entsprechend wird uns diese noch viele Jahre beschäftigen ist Prof. Andreas Hackethal von der Goethe Universität überzeugt. Doch schlussendlich, wird diese auch das "Leben für den Kunden einfacher machen", so Prof. Hackethal, Wenn, ja wenn auch die Politik beziehungsweise der Regulierer seinen Beitrag leistet. Prof. Hackethal im Gespräch bei Börse Stuttgart TV am Rande des MiFID-Kongresses 2017 in Stuttgart.