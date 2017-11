Die Richtlinie 2014/65/EU, kurz Mifid II, die zum 01. Januar 2018 in Kraft tritt, wird die Finanzbranche ver-ändern. So viel steht fest. Doch nicht nur Finanzdienstleister stehen vor größeren Umwälzungen, sondern auch an vielen Marktteilenhmern wird Mifid II nicht spurlos vorübergehen. Doch wie sieht es aktuell aus in Sachen Umsetzug bei den Banken? Was wird sich für das Bankgeschäft konkret ändern? Herbert Jütten, Mitglied der Geschäftsführung des Bundesverbandes deutscher Banken, bei Börse Stuttgart TV am Rande des MiFID-Kongresses 2017.