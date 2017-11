Peking - Nach monatelanger Kritik am hohen Handelsdefizit mit China sucht US-Präsident Donald Trump nun den Schulterschluss mit der Führung in Peking. Beim ersten Besuch von Trump in China wurden Wirtschaftsabkommen im Umfang von mehr als 250 Milliarden US-Dollar geschlossen.

"Wir waren uns einig, nicht das gescheiterte Vorgehen der Vergangenheit zu wiederholen", sagte Trump. Trump kritisierte dabei erneut Chinas Überschuss im Handel mit den USA, machte dafür aber zur sichtlichen Freude von Xi Jinping nicht Peking, sondern seinen Vorgänger Barack Obama verantwortlich. In Handelsfragen zeigte sich Trump versöhnlich, nachdem zuvor in Anwesenheit beider Präsidenten in der Grossen Halle des Volkes 15 Wirtschaftsvereinbarungen unterzeichnet worden waren. Zu den Vereinbarungen gehörten feste Verträge, aber auch nur Absichts- oder Rahmenerklärungen.

300 Boeing-Jets und Gasdeal

Eine der wichtigsten Vereinbarungen betrifft einen Gasdeal mit drei chinesischen Staatsunternehmen zur Förderung von Flüssiggas im US-Bundesstaat Alaska im Volumen von bis zu 43 Milliarden Euro. China sagte zudem den Kauf von 300 Flugzeugen des US-Herstellers Boeing für rund 37 Milliarden Dollar zu.

"Wir hinken hinter vielen anderen Ländern her"

In den Gesprächen mit Xi Jinping sagte Trump, ihm sei bewusst, dass die USA ihre Wirtschaftspolitik ändern müssten, "weil sie im Handel so weit hinter China herhinken, und, um ehrlich zu sein, hinter vielen anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...