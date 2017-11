Chiara Padovani wurde die Auszeichnung als Anwältin des Jahres im Strafrechtssektor Italiens am Freitag, dem 20. Oktober 2017 am Sitz der Londoner Börse mit folgender Begründung überreicht:

Chiara Padovani awarded at Le Fonti Awards 2017 (Photo: Business Wire)

"Für ihre Professionalität und ihr Charisma und weil sie seit 2007 Leiterin der Anwaltskanzlei Padovani ist. Weil sie in allen Bereichen des Strafrechts und für freie Berufe volle Unterstützung leistet."

Das Video-Interview steht unter folgendem Link zur Verfügung: http://www.lefonti.tv/chiara-padovani-is-lawyer-of-the-year-in-the-criminal-law-sector-for-italy-at-the-le-fonti-awards-in-london-86.html

Überreicht wurde der Preis auf der internationalen Veranstaltung "Excellence in Global Economy" in London. Sie war Teil der globalen Roadshow, die in weltweit führenden Finanzzentren stattfand, von Le Fonti Awards veranstaltet wurde und unter der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission stand.

Die Auszeichnung 2017 ist eine hohe Anerkennung der Anwaltskanzlei, die von Chiara Padovani gegründet wurde und geleitet wird. Sie leistet Rechtshilfe und hochqualifizierte rechtliche Beratung in den Bereichen Strafrecht und Prozessführung für italienische und internationale börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen, ihre Geschäftsleitung sowie in privaten Angelegenheiten.

Expertise, Präzision, Unabhängigkeit und Vertraulichkeit sind die Richtwerte, die der Mission und der Philosophie der Anwaltskanzlei zugrunde liegen und sich durch ein schnelles und direktes Eingreifen sowie eine vollständige und gut strukturierte Organisation auszeichnen.

