Deutlicher Rückgang im DE30 Der deutsche Aktienindex Dax (DE30 auf der xStation) liegt nun mit 1,2% im Minus nachdem ProSieben (PSM.DE auf der xStation) sehr enttäuschende Ergebnisse präsentiert hat und die Prognosen deutlich verfehlt hat. Der Kurs der Aktie brach am heutigen Handelstag bereits um 10% ein. Im Bezug auf den Dax ist es der zweite größere Negativtag in dieser Woche, nachdem am Dienstag eine ähnliche Bewegung erkennbar war. Die Verluste in dieser Woche sind dennoch kleiner als die Gewinne aus der vergangenen ...

