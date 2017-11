Die Commerzbank hat heute Zahlen vorgelegt. Die Bank ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Anleger zeigen sich erfreut und so notiert die Commerzbank heute an der DAX-Spitze. Aber auch die Deutsche Bank wird davon mit angetrieben. Erfahren Sie mehr zum Trading-Tipp des Tages von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.