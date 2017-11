Liebe Leser,

bei Evotec gibt es derzeit einige Nachrichten. So hatte das Unternehmen erst vor kurzem mitgeteilt, mit diversen akademischen Einrichtungen in Großbritannien und Italien zusammenarbeiten zu wollen. Und nun hat Evotec die Zahlen für die ersten neun Monate 2017 veröffentlicht. Diese zeigten beim Konzernumsatz einen beachtlichen Anstieg von 120,6 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2016 auf 170,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2017. Dies entspricht einem Anstieg von rund ... (Peter Niedermeyer)

