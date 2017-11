Für eine neue Zulassung des Unkrautvernichters gibt es weiterhin keine Mehrheit unter den EU-Ländern - das liegt unter anderem an Deutschland, das sich innerhalb der Regierung auf keine Position einigen kann.

Die EU-Kommission ist mit dem nächsten Anlauf für eine weitere Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat gescheitert. Der Vorschlag für eine neue Lizenz über fünf Jahre fand am Donnerstag keine Mehrheit im zuständigen Ausschuss der EU-Mitgliedsländer. Dabei war der Vorschlag der Kommission bereits ein Kompromiss. Sie hatte zunächst eine Zulassung über zunächst zehn Jahre ins Spiel gebracht, dafür aber keine Mehrheit gewinnen können.

Das Scheitern des Kommissionsvorschlags geht im Wesentlichen auf Frankreich und Deutschland zurück - beide haben als bevölkerungsreichste Mitgliedsländer den gewichtigsten Einfluss. Die Franzosen stimmten wie zuvor bereits mit Nein. Die Bundesregierung enthielt sich wie bisher ihrer Stimme, weil sie weiterhin keine einheitliche Position in dieser Frage hat.

Doch die EU-Kommission beharrt auf ihrem eingebrachten Vorschlag und lehnt eine Nachbesserung ab. Frankreich und Italien etwa hatten eine Verlängerung um nur drei Jahre ins Spiel gebracht. Dem will die Kommission nicht folgen - sie sucht nun die Entscheidung: Man werde nun im nächsten Verfahrensschritt in den Berufungsausschuss gehen, sagte ein Kommissionssprecher nach der Abstimmung. Das Gremium aus höherrangigen Vertretern der Mitgliedsstaaten und der Kommission kann angerufen werden, wenn sich die nationalen Experten nicht einigen konnten.

Dort wird allerdings kein neuer Plan ausgearbeitet. Die Kommission wird den gleichen Vorschlag zur Abstimmung stellen wie in dem Expertenausschuss am Donnerstag. Es kommt also in Brüssel zum Showdown. Findet sich auch im Berufungsausschuss keine qualifizierte Mehrheit für die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung, kann die Kommission eigenmächtig entscheiden.

Dieses Szenario wird nun wahrscheinlicher. Denn auch im Vermittlungsausschuss dürfte der grundlegende Dissens nicht aus der Welt zu schaffen sein. Die entscheidende Rolle dabei hat Deutschland: Die Regierung hat sich in dem Expertengremium in Brüssel bisher bei allen Entscheidungen enthalten, weil das SPD-geführte Umweltministerium gegen eine Neuzulassung und das CSU-Agrarministerium ...

