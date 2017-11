Der Komplex ist in transportfähige Module (3,80?m Höhe sowie Abmessungen von 3?m?x?18?m bzw. 4,5?m?x?18?m) aufgeteilt worden, die das Neresheimer Unternehmen ADK Modulraum GmbH vorgefertigt hat. Dadurch ließ sich die Bauzeit des als temporär entworfenen Gebäudes deutlich verkürzen. Dies sollte - wie Georg Pichler vom Architekturbüro Henn bemerkte - auch bei der Innenraumgestaltung abzulesen sein. An der rohen, mit Akustikpaneelen »Master B« von Ecophon Deutschland, Lübeck, verkleideten Decke verlaufen Kanäle und Kabeltrassen. Dicht an dicht sind darunter großflächige runde Leuchten abgependelt (Bild?2) und bilden die erste für den Nutzer sichtbare Ebene in den ca. 2,90?m hohen Räumen. Die offenen Büroflächen spiegeln die Bedürfnisse junger Teams, von denen Kreativität und neue Ideen erwartet werden (Bild?3).

Gestaltend und flexibel

Die projektspezifischen Leuchten sind einerseits gestaltendes Element, bieten andererseits die Flexibilität, die eine variable Nutzung bzw. Möbelanordnung erfordert. Dabei gilt es, ergonomisches Arbeitslicht ohne Blendung und eine angenehme Raumatmosphäre sicherzustellen. Mittig im gewölbten Leuchtenschirm mit 1400?mm Durchmesser befindet sich ein LED-Downlight mit 2700?lm Lichtstrom.

Direktes Licht wird nach unten auf die Arbeitsplätze gelenkt; ein Teil hellt über den abgesetzten Dekoring aus sandgestrahltem Glas das weiße Deckensegel auf. Dadurch wird eine große Gleichmäßigkeit bei der Lichtabstrahlung mit normgerechter Beleuchtungsstärke von mindestens 500?lx und geringer Direktblendung UGR?Bild?4). Diese schafft mit ihrer diffusen Lichtabstrahlung tagsüber ein behagliches Ambiente. Für die Abendstimmung wird das Licht dieser Pendelleuchten gedimmt. Zusätzlich von PSLAB entworfene Pendelleuchten aus einem mattschwarzen Ring mit Kupferinnenseite, in dem jeweils zwei Halogenstrahler integriert sind, lenken dann warmes Licht auf die Tische. Kleine Stromschienenstrahler inszenieren einzelne Objekte.

Die runde Flächenleuchte »Ondaria« als gestaltendes und durchgehendes Element setzt sich auch in der Lobby und den Tagungsräumen fort (Bild?5). An der hier abgehängten Decke findet die Anbauversion Verwendung. Das diffus abgestrahlte Licht wird ergänzt um direktes Licht der runden Downlights »Panos« von Zumtobel. Diese Kombination ermöglicht es, unterschiedliche veranstaltungsgerechte ...

