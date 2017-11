Ein neuer Spielplatz in Berlin schafft es, Schlagzeilen in den Medien und wilde Diskussionen in sozialen Netzwerken zu verursachen. Der Berliner Bezirk Neukölln vergab einen Auftrag für einen Themenspielplatz an eine Thüringer Firma. Vorherige Abstimmungen gab es mit zwei Kitas in der Gegend und auch einem Kinderladen in der Nähe. Dessen Leiterin Güldane ...

Den vollständigen Artikel lesen ...