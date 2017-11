WIEN (dpa-AFX) - Der österreichische Investor und Karstadt-Eigner Signa hat fünf Top-Immobilien in Deutschland für 1,5 Milliarden Euro von der RFR Holding gekauft. Es handle sich um den "größten Immobiliendeal des Jahres" auf dem deutschen Markt, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Signa mit dem österreichischen Investor René Benko an der Spitze kaufte das Hochhaus "Upper West" in Berlin, das "Kaufmannshaus" und die "Alsterarkaden" in Hamburg sowie das im Bau befindliche Einkaufszentrum "Upper Zeil" in Frankfurt und die 50-prozentige RFR-Beteiligung am "Karstadt am Münchner Hauptbahnhof". Die restlichen 50 Prozent hielt Signa bereits.

Insgesamt haben die Immobilien rund 160 000 Quadratmeter Mietfläche - davon 70 000 Quadratmeter für den Einzelhandel, 55 000 Quadratmeter für Büros und 17 000 Quadratmeter für Hotels. Das nahezu vollvermietete Portfolio solle langfristig gehalten werden, hieß es.

Der Deal passt in die Expansionsstrategie von Signa auf dem deutschen Markt. Die Holding hatte jüngst dem kanadischen Kaufhof-Eigentümer HBC nach dpa-Informationen rund drei Milliarden Euro für das deutsche Warenhausgeschäft von Kaufhof und andere Immobilien geboten./mrd/DP/stb

