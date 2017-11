FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Philip Lane hat die Euro-Staaten, aber auch die Unternehmen und Banken, eindringlich davor gewarnt, sich auf den aktuell niedrigen Zinsen auszuruhen. "Es wäre eine sehr riskante Strategie, darauf zu wetten, dass die Zinsen für immer so niedrig bleiben", sagte der Chef der irischen Zentralbank im Interview der Börsen-Zeitung .

Alle müssten sich für steigenden Zinsen wappnen: "Die aktuell sehr expansive Geldpolitik und die niedrigen Zinsen sind ein temporäres Phänomen und kein dauerhafter Zustand." Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) genug Belege habe, dass sich die Inflation wie gewünscht in Richtung des Zielwerts von knapp 2 Prozent entwickle, werde sie entsprechend agieren: "Dann kann die Geldpolitik ohne Frage entschlossener angepasst werden."

Lane schloss auch nicht aus, dass es Überraschungen geben und "die Inflation in Zukunft höher sein könnte, als wir es aktuell erwarten". So könne durchaus ein Moment kommen, "an dem sich die Lohn- und Inflationsdynamik sehr plötzlich verstärkt". Noch aber fehle es an ausreichend Belegen für eine Rückkehr zum 2%-Ziel und deswegen müsse die EZB "abwarten und geduldig sowie demütig sein": "Es ist noch zu früh für einen radikalen Kurswechsel in unserer Geldpolitik."

Entsprechend verteidigte Lane auch die Entscheidung der Notenbank, die Anleihekäufe über Ende 2017 hinaus bis Ende September 2018 zu verlängern und kein explizites Enddatum zu setzen, gegen Kritik nicht zuletzt von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. "Diese Entscheidung können und sollten wir nicht jetzt treffen, neun Monate vorher", sagte er mit Blick auf ein Ende von QE.

Zugleich signalisierte Lane aber auch, dass die Hürde für eine abermalige Verlängerung von QE im kommenden Jahr höher liege als in der Vergangenheit - wenn sich Wachstum und Inflation wie erwartet entwickelten: "Wenn sich die Lage der Realwirtschaft bessert, muss die Geldpolitik Schritt halten", sagte Lane.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 10:07 ET (15:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.