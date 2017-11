Hannover - Im Nachgang zur mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung engten sich die Spreads am Credit-Markt weiter ein, so die Analysten der Nord LB.Trotz der Ankündigung einer Reduzierung des Ankaufprogrammes für Papiere des Public Sector Purchase Programmes, werde insbesondere das Corporate Sector Purchase Programme von Ankäufen durch die EZB profitieren. Zudem werde die Notenbank im kommenden Jahr allein EUR 130 Mrd. an Reinvestments zu tätigen haben. Für unbesicherte Bankanleihen bleibe das Credit-Umfeld daher positiv und die Funding-Konditionen günstig. Mit der Dominanz der Notenbankpolitik würden potenzielle Risikofaktoren in den Hintergrund gerückt und die Analysten würden seitlich bis moderat ansteigende Spreadniveaus vom aktuellen sehr niedrigen Niveau erwarten.

