München (ots) - Zehn Jahre Jahres-Quiz: Frank Plasberg präsentiert zum zehnten Mal den großen Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen. Die Show mit spannenden Quiz-Herausforderungen, spektakulären Spielen und vielen emotionalen Augenblicken ist längst Tradition im Ersten: Deutschlands größte TV-Stars geben hier zum Jahresabschluss nochmal alles. Günther Jauch, Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger und ein weiterer Kandidat, der in den kommenden Wochen bekannt gegeben wird, treffen sich zum schon legendären Quiz-Wettkampf.



Was uns in diesem Jahr bewegt hat, das wird auch Thema sein bei "2017 - Das Quiz": Die zehnte Ausgabe der Quiz- und Spielshow verspricht viele besondere Momente mit prominenten Überraschungsgästen und Menschen, denen in diesem Jahr Unglaubliches passiert ist. Ebenfalls mit dabei im erfolgreichsten Jahresrückblick des deutschen Fernsehens: die "Lucky Kids" mit den Hits des Jahres - und ein Finale, das von den prominenten Kandidaten vollen Einsatz verlangt.



"2017 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information und Unterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR. Regie: Michael Maier; Redaktion: Donata Brandenburger (NDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de



Marc Meissner planpunkt Tel.: 0221/91 255 710 post@planpunkt.de