Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwach tendieren die Börsen in Europa am Donnerstagnachmittag. "Die Berichtssaison hat einige Überraschungen parat", so ein Marktteilnehmer zu der laufenden Berichtssaison. Allein neun Unternehmensergebnissen aus dem DAX legen ihre Zahlen vor. Mit Blick auf die Quartalsberichte heißt es an der Börse, dass die Unternehmen zwar lieferten, für eine schnelle Wiederaufnahme der Rekordjagd im DAX reiche das aber voraussichtlich nicht aus.

Zudem verschreckten Aussagen von EZB-Direktor Benoit Coeure. Während die globalen Notenbanken mit ihrer Geldpolitik eine der Triebfedern der jahrelangen Hausse an den Aktienmärkten waren, habe Coeure Bedenken darüber geäußert, ob die EZB die nötigen Instrumente habe, um mit einer neuen Krise fertig zu werden. Der Euro-Währungsblock erscheine ihm schlecht vorbereitet, wenn es zu einem "unvermeidlichen" Abschwung komme. "Das sind nicht die Töne, die ansonsten aus der EZB zu hören sind", so ein Aktienhändler. Der DAX verliert 1,5 Prozent auf 13.198 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,1 Prozent auf 3.617 Punkte nach.

Gewinnwachstum Europas schwächt sich ab

Auf die deutliche Abschwächung des Gewinnwachstums der im Stoxx-600 enthaltenen Unternehmen im dritten Quartal machen die Strategen der Deutschen Bank aufmerksam. Die Gewinnerholung beginne sich zu normalisieren. Nach einem breit angelegten Gewinnsprung im ersten Quartal von rund 26 Prozent beim Gewinn je Aktie und einem von den Finanzwerten getriebenen Anstieg um 18 Prozent im zweiten Quartal, schwäche sich das Gewinnwachstum nun ab. Im Stoxx-600 habe sich das Wachstum des Gewinns je Aktie nun verlangsamt auf 7,6 Prozent, wobei bislang 78 Prozent der Unternehmen berichtet hätten.

ProSiebenSat.1 kassiert erneut Jahresprognose

Probleme unter anderem in der Sparte Content Production & Global Sales vermasseln Prosieben den Jahresausblick. Das TV-Werbegeschäft hat sich in den ersten sechs Wochen des vierten Quartals 2017 zwar erwartungsgemäß positiv entwickelt, starke Vergleichswerte im Vorjahreszeitraum sowie eine teilweise Verschiebung von Produktionen in das nächste Jahr lassen jedoch den Umsatz in der Filmproduktionssparte einbrechen. Das Unternehmen leidet nach Ansicht der DZ Bank weiterhin unter einem Reichweiteverlust der TV-Sender und niedrigeren Buchungen großer Werbekunden. Anleger strafen die Aktie mit einem Abschlag von 9,4 Prozent ab. Beim Konkurrenten RTL (minus 0,1 Prozent) läuft es deutlich besser, das Unternehmen hat die Ergebnisprognose erhöht.

Zahlen und Prognose von Deutsche Telekom kommen gut an - Aegon fest

Den Analysten von Bernstein zufolge hat die Deutsche Telekom (plus 0,4 Prozent) im dritten Quartal solide Zahlen vorgelegt. Der Ausblick verbessere sich. Die USA sei der Vorreiter, Deutschland entwickle sich solide und das restliche Europa zeige Lebenszeichen, vor allem im Bereich Mobil. Die Umsätze seien weitgehend im Rahmen, positiv sei, dass das EBITDA solide über den Konsenserwartungen und den Schätzungen von Bernstein liege.

In Amsterdam gewinnen Aegon nach ihren Quartalszahlen 4,0 Prozent. Der Finanzkonzern hat den Gewinn um ein Drittel gesteigert. In London rutschen Astrazeneca nach zwischenzeitlichen Gewinnen nun um 0,2 Prozent ins Minus. Der Pharmakonzern hat den Ausblick leicht erhöht. Commerzbank legen um 2,2 Prozent zu. Der von ausgewiesene Nettogewinn von 472 Millionen Euro habe grundsätzlich der Erwartung des Marktes entsprochen, hält die UBS fest. Der Ausblick sei durchwachsen ausgefallen. Es werde nicht leicht, die für 2017 avisierten Einnahmen von 8,6 Milliarden Euro zu generieren.

Siemens-Ausblick "lau" - Burberry unter Druck

Auf der Verliererseite im DAX stehen zudem Siemens mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. Die Auftragseingänge seien zwar sehr gut, heißt es, der Ausblick mit der Prognose eines lediglich "leichten organischen Wachstums" im kommenden Jahr entspreche aber nicht den hohen Erwartungen des Marktes an die Konjunktur im Industriebereich. Nun warte der Markt noch auf Aussagen, wie der Konzern mit den Problemen im Kraftwerksgeschäft umzugehen gedenke.

In London brechen Burberry um 10 Prozent ein, nachdem die Entwicklung im vergangenen Quartal den Markt enttäuscht hat. Die Umstrukturierung verlaufe langsamer als gedacht, heißt es. Adidas verlieren - auch im Sog von Burberry - 3,7 Prozent. Bei Adidas selbst ist der Umsatz zwar etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die Gewinnkennziffern haben die Schätzungen allerdings geschlagen.

Deutsche Post zeigen sich 1,2 Prozent leichter. Der Nachsteuergewinn liege deutlich über der Erwartung, die anderen Kennziffern zumeist im erwarteten Rahmen. "Die Erwartungen an die Logistiker sind aber extrem hoch angesichts des Booms des Internet-Shoppings", sagt ein Händler. Im Rahmen der Erwartungen liegen die Zahlen von Merck (minus 1 Prozent). In den Zahlen der Munich Re wird keine negative Überraschung gesehen, die Aktie legt um 0,6 Prozent zu.

Dunkle Wolken über SMA Solar

Im TecDAX knickt der Kurs von SMA Solar um 16 Prozent ein. Wegen Lieferengpässen bei Bauteilen hat das Solarunternehmen das obere Ende seiner Umsatzprognose gekappt. Ebenfalls im TecDAX verlieren Nordex 7,1 Prozent. Sie leiden darunter, dass der Wettbewerber Vestas schwächere Zahlen vorgelegt hat und damit Siemens Gamesa folgt, die am Mittwoch schwache Zahlen berichtet hatte. Vestas knicken in Kopenhagen um 18,3 Prozent ein, in Madrid verliert die Windernegieaktie Siemens Gamesa 3,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.616,59 -1,05 -38,45 9,91 Stoxx-50 3.191,54 -0,97 -31,39 6,01 DAX 13.198,05 -1,38 -184,37 14,95 MDAX 26.570,15 -1,35 -363,07 19,75 TecDAX 2.454,55 -2,65 -66,86 35,48 SDAX 11.734,94 -1,54 -183,17 23,27 FTSE 7.488,40 -0,55 -41,32 4,84 CAC 5.408,13 -1,16 -63,30 11,23 Bund-Future 162,76 -0,48 1,66 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1631 +0,15% 1,1613 1,1584 +10,6% EUR/JPY 131,96 +0,01% 131,96 131,68 +7,3% EUR/CHF 1,1591 +0,01% 1,1590 1,1587 +8,2% EUR/GBP 0,8875 +0,48% 0,8832 1,1307 +4,1% USD/JPY 113,50 -0,12% 113,64 113,67 -2,9% GBP/USD 1,3106 -0,32% 1,3148 1,3098 +6,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,17 56,81 +0,6% 0,36 +0,2% Brent/ICE 63,49 63,49 0% 0,00 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,32 1.281,40 +0,2% +2,92 +11,5% Silber (Spot) 17,00 17,04 -0,3% -0,04 +6,7% Platin (Spot) 934,90 932,00 +0,3% +2,90 +3,5% Kupfer-Future 3,07 3,10 -0,9% -0,03 +21,7% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 10:13 ET (15:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.