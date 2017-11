Der Dax notierte am Morgen noch nahezu unverändert, leicht im Minus. Doch am Mittag wird die Talfahrt eingeläutet und die Marke von 13.200 Punkten wackelt. Grund zur Sorge oder ganz normale Gewinnmitnahmen? Mehr dazu in diesem Marktüberblick. Außerdem gibt Ihnen Moderatorin Johanna Claar einen Überblick zu den Reaktionen der Anleger auf die Quartalszahlen der neun Dax-Unternehmen und was die Experten vom Rest dieses Jahres noch erwarten.