Eine Welt ohne Chemie, Arzneimittel und Farbstoffe gibt es nicht mehr. Doch wie entstehen solche Neuerungen? Die neue Ausstellung "Experiment" beleuchtet ab 10. November in der DASA Arbeitswelt Ausstellung die Hintergründe einflussreicher Erfindungen wie Aspirin, Plastik oder der "Pille".



Im Mittelpunkt stehen Geschichten über unerwartete Wendungen und folgenreiche Begegnungen, über clevere Planungen und scheinbare Zufälle. Chemie-Laien, Schulklassen ab der 7. Klasse und Spezialisten erfahren dabei spannende Hintergründe über Penicillin, Araldit oder DDT.



Das stete Ineinandergreifen gesellschaftlicher und innovativer Prozesse zieht sich wie ein roter Faden durch die Sonderausstellung, die die DASA in Kooperation mit dem Historischen Museum in Basel konzipiert hat. 17 Innovationsgeschichten aus den letzten 150 Jahren erzählen von bedeutenden Persönlichkeiten, Teamgeist, raffinierten Methoden und neuartigen Unternehmensstrategien. Ob Sonnenmilch, Klebstoff oder Tonband: Jede Erfindung ist Kind ihrer Zeit. Auch fatale Nebenwirkungen von Stoffen stehen in der DASA zur Debatte.



Kleine Geschichten der Geistesblitze



Wo aber kommen die genialen Ideen für neue Produkte her? Welche Rahmenbedingungen sind nötig? Und: Wie steht es um den Umgang mit Risiken? "Experiment" widmet sich diesen Fragen in den Themenschwerpunkten "Planung oder Zufall?", "Innovationen und Patente", "Markt und Gesellschaft" und "Risiko und Verantwortung".



Objekte aus internationalen Wissenschafts- und Industriesammlungen, darunter eine echte Schimmelprobe von Alexander Fleming oder ein frühes Tonband, lassen die Besucher in eine sonst verborgene Welt der Geistesblitze und Laboratorien eintauchen.



Einblicke in die aktuelle Life-Science-Industrie geben filmische Interviews mit Industrievertretern, NGO's, Juristen oder Historikern zum Thema Patente. Über interaktive Stationen sowie eine Multimedia-Rallye besteht zudem die Möglichkeit, sich auf spielerische Weise mit ethischen und normativen Fragen auseinanderzusetzen.



Ein umfangreiches Rahmenprogramm vertieft einzelne Aspekte. Dazu zählen Spezial-Führungen für Schulen, eine Fachtagung zu "Gefährlichen Substanzen" sowie zahlreiche Aktionstage und Veranstaltungen, wie das neue DASA-Format der "Wissenschaftskneipe" ("Science Pub").



"Experiment" startet am 10. November 2017 und endet am 15. Juli 2018.



