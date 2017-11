Liebe Leser,

die Aktie der Geely Automobile Holdings legte kürzlich gleich um annähernd 6 % zu, musste nun aber einen leichten Kursabschlag hinnehmen. Charttechnische Analysten hatten Geely ohnehin einen starken und komfortablen Aufwärtstrend bescheinigt. Jetzt bestätigte das chinesische Unternehmen die gute Meinung, was das übergeordnete Bild betrifft. Binnen eines Monats hatte Geely immerhin gut 8 % an Wert eingebüßt. Nun konnte dieser Rücksetzer beinahe wieder aufgeholt werden. In einer ... (Frank Holbaum)

