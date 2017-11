Leipzig (ots) - Nur eine Woche nach dem Erscheinen von "Leere Herzen" sendet MDR KULTUR eine fünfteilige Hörspielfassung des Romans in der "Lesezeit" - vom 20. bis 24. November, jeweils um 9.05 Uhr oder um 19.05 Uhr sowie abrufbar in der ARD Audiothek.



Das neue Buch von Juli Zeh ist ein Polit-Thriller, der in Deutschland anno 2025 spielt. In dieser Zukunftsvision haben sich die Bürger von der aktiven Teilnahme an demokratischen Prozessen verabschiedet. Im Mittelpunkt der Handlung steht Britta Söldner. Ihre sogenannte "Heilpraxis für Self-Managing und Ego-Polishing" versucht potentielle Selbstmörder von ihrem Vorhaben abzubringen. Unrettbare Kandidaten jedoch vermittelt sie an politische Aktivisten, die Selbstmordanschläge planen. Dabei gerät Britta selbst ins Fadenkreuz einer politischen Interessensgruppe.



Für die Hörspielfassung wurde der 352 Seiten starke Roman szenisch verdichtet und gestrafft. Die verschieden Rollen spielen u.a. Jule Böwe, Bettina Hoppe, Alexander Beyer, Rainer Bock und Lisa Hrdina. Nach "Adler und Engel", dem Debütroman der Autorin, ist "Leere Herzen" bereits die zweite Hörspielbearbeitung eines Juli-Zeh-Romans von MDR KULTUR. Außerdem hat MDR KULTUR Juli Zehs Romane "Spieltrieb" und "Schilf" als Lesungen produziert. Die Aufnahmen für "Leere Herzen" fanden Mitte Oktober bis Anfang November im Hörspielstudio in Halle/Saale statt, dazu gibt es ein "Making-of"-Video auf mdr-kultur.de und im Facebook-Kanal des Kulturportals (ab 20. November).



Zur Einstimmung auf das Hörspiel ist die Autorin bereits am Sonntag, 19. November, im MDR KULTUR-Café, um 12.05 Uhr im Gespräch mit Carsten Tesch zu erleben.



Juli Zeh gehört zu den aktuell erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen und zählt zu den tonangebenden Stimmen ihrer Generation. Die Autorin ist promovierte Juristin, hat u.a. am Leipziger Literaturinstitut studiert und stand mit ihrem Roman "Unterleuten" im vergangenen Jahr monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Im MDR-Fernsehen stellt das Kulturmagazin "artour" die Schriftstellerin und ihr neues Werk in der Ausgabe am Donnerstag, 16. November, um 22.05 Uhr, vor.



