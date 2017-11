KLASSIK RADIO SCHLIESST LANGFRISTIGEN LIZENZVERTRAG MIT SONY MUSIC FÜR KLASSIK UND JAZZREPERTOIRE

Der neue Streaming-Dienst "Klassik Radio Select" erhält Zugriff auf das komplette Repertoire eines der weltweit wichtigsten Klassik-Labels.

Augsburg, 26. Oktober 2017

Mit der neuen Kooperationsvereinbarung öffnet Klassik Radio den Abonnenten seines neuen Streaming-Dienstes "Klassik Radio Select" Zugang zu dem gesamten Klassik und Jazz-Programm von Sony Music. Damit können die Klassik Radio-Kuratoren bei der Zusammenstellung der über 100 individuellen Sender der App auf Neuveröffentlichungen mit großen Namen wie Jonas Kaufmann, Sol Gabetta, Khatia Buniatishvili, Plácido Domingo, Yo Yo Ma, Teodor Currentzis und vielen anderen sowie auf Katalogaufnahmen weltbekannter Orchester und Künstler von Glenn Gould bis zu Leonard Bernstein zurückgreifen.

"Wir sind glücklich über die Kooperation mit einem der weltweit erfolgreichsten und größten Klassik-Labels. Unsere Hörer können dadurch aktuelle Aufnahmen vieler Weltstars bei uns genießen. Auch die Aufnahmen von Martin Stadtfeld, einem unserer Kuratoren, zählen zu dem international einmaligen Katalog von Sony Classical. Sony Music ist damit einer unserer wichtigsten Partner für ein innovatives Streaming Konzept mit Fokus auf klassischer Musik", sagt Ulrich Kubak, Gründer und Vorstand der Klassik Radio AG.

"Klassikfans nutzen zunehmend Streaming, um ihre Lieblingswerke, Interpreten und großen Stars immer und überall zu genießen. Die ganze Bandbreite des wertvollen Sony Classical Repertoires auf relevanten Plattformen verfügbar zu machen, ist eine essentielle Aufgabe für erfolgreiches Wachstum. Die Kooperation mit Klassik Radio ist dabei ein wichtiger Baustein", so Philip Ginthör, CEO Sony Music GSA.

ÜBER KLASSIK RADIO

Klassik Radio ist Deutschlands meistverbreitetes Privatradio und einer der erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit. Mit einem einzigartigen Mix aus Klassik-Hits, Filmmusik und Lounge erreicht Klassik Radio über 4 Millionen Hörer allein in Deutschland. 2016 konnte Klassik Radio seine Reichweite um 50 % steigern. Klassik Radio ist Vorreiter in der Digitalisierung von Radio und von Beginn an? einer der wichtigsten Partner der bundesweiten DAB+ Verbreitung. Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. Die Aktie wird im geregelten Markt in

Frankfurt unter dem WKZ KA8 gehandelt. www.klassik-radio.de

ÜBER KLASSIK RADIO SELECT

Der neue Streaming-Dienst "Klassik Radio Select" verbindet die Vorteile des digitalen Radios mit kuratierten Playlists und bietet damit ein innovatives Konzept für Fans von Klassik, Oper, Filmmusik, Jazz, Lounge und weiterer Musikstile. Die werbefreie Variante kostet 5,99 Euro pro Monat und liefert auch das Klassik Radio-Live-Programm erstmals ohne Werbung. Daneben wird es weiterhin ein kostenfreies Angebot geben, bei dem zehn ausgewählte Sender sowie das Live-Programm mit Werbeunterbrechungen zur Verfügung stehen. Mit seinem neuen Dienst unterstreicht Klassik Radio seine starke Fokussierung auf das Digitalgeschäft und positioniert sich als innovatives Medienunternehmen.

Anzahl über 100 zum Start, soll weiter ausgebaut werden Sender: Preis: 5,99 EUR / Monat Start: November 2017 Kostenlose 30 Tage Testphase: Kündigungs- monatlich frist: Sprache: deutsch/englisch Übertragungs- HD qualität: Empfang App, Webplayer, Sonos über:

Zusatzfunk- My News (individuelles dazu buchen von Nachrichten, tionen: Wetter etc.), Skip Funktion (5 Mal pro Stunde Möglichkeit zum Überspringen eines Musikstücks)

Markenbot- Rolando Villazón schafter und Chefkurator:

Auswahl James Newton Howard, Jan Lisiecki, Nic Raine, Martin

weiterer Stadtfeld Kuratoren:

Infos: www.select.klassikradio.de ÜBER SONY MUSIC CLASSICAL & JAZZ

Sony Classical ist weltweit eines der erfolgreichsten und größten Klassik-Labels mit Künstlern wie Jonas Kaufmann, Plácido Domingo, Sol Gabetta, Arcadi Volodos, Christian Gerhaher, Yo Yo Ma, Joshua Bell, Martin Stadtfeld, Teodor Currentzis, Simone Kermes, Cameron Carpenter, Nils Mönkemeyer, und vielen anderen. Es ging aus dem legendären Label CBS/Columbia hervor und pflegt zudem den Klassik-Katalog von RCA, einem der ältesten Klassik Labels der Welt. Dadurch können Aufnahmen von Jahrhundert-Künstlern wie Glenn Gould, Vladimir Horowitz, Leonard Bernstein, Igor Strawinsky, Jascha Heifetz, Artur Rubinstein, Bruno Walter, Pierre Boulez, Leontyne Price, Fritz Reiner u.v.a sorgfältig remastert in höchstmöglicher Klangqualität in aufwändigen Editionen erscheinen.

Das in Deutschland gegründete traditionsreiche Label deutsche harmonia mundi ist eines der wichtigsten Label im Bereich Alter Musik. Aufnahmen von Künstlern wie Hille Perl, Dorothee Oberlinger, Dorothee Mields, Musica Fiata, dem Huelgas Ensemble, der Berliner Lauttencompagney, Cappella de la torre u.v.a. Musikern und Ensembles genießen weltweit eine einzigartige Reputation. Bei Sony Music verlegt sind zudem weltweit die legendären Jazz-Aufnahmen von CBS/Columbia , OKEH und von RCA mit Künstlern wie Miles Davis, Dave Brubeck, Billie Holiday, Duke Ellington, Charles Mingus, Chet Baker, Theolonious Monk, Herbie Hancock, Stan Getz, Weather Report, Wynton und Branford Marsalis u.a. Jazz-Neuaufnahmen produziert das Label OKEH. Hier erscheinen CDs von Branford Marsalis, Silje Nergard, Kat Edmondson, Somi, Bill Frisell und vielen anderen renommierten Jazz-Künstlern. www.sonyclassical.de

