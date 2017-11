Genf - Es ist mittlerweile fast zwölf Monate her, seit die beliebte Fernsehserie "The Apprentice" in das Weiße Haus eingezogen ist, so Hartwig Kos, Vice-CIO und Co-Head of Multi Asset bei SYZ Asset Management. Wie zu erwarten, sei diese Staffel der Reality-Show prall gefüllt gewesen mit Drama, Schimpfwörtern und Entlassungen - ganz zu schweigen von all den durchgesickerten Twitter-Mitteilungen direkt aus dem West Wing.

