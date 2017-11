Bern - Der Schweizer Spion muss nicht ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat ihn wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt. Ausserdem musste er 40'000 Euro bezahlen. Auf einen Rekurs verzichtet die Verteidigung.

Dem Angeklagten war nach der Urteilsverkündigung die Erleichterung anzusehen. Er selber gab keine Stellungsnahme ab, aber sein Verteidiger Robert Kain zeigte sich grundsätzlich zufrieden mit dem Prozessausgang: Das Urteil sei genau so ausgefallen wie erwartet.

Handeln aus vornehmlich eigenem Gewinnstreben

Das Gericht sah den Vorwurf der geheimdienstlichen Agententätigkeit des Angeklagten als erwiesen an. Ihm sei bewusst gewesen, dass er sich mit seinem Verhalten in Deutschland strafbar machen würde, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündigung. Und er habe bei seinen Aktivitäten kriminelle Energie an den Tag gelegt. Indem er eine deutsche Sicherheitsfirma damit beauftragte, einen Maulwurf in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens zu platzieren, habe er ausserdem "in den Kernbereich der staatlichen Souveränität Deutschlands eingegriffen", schrieb das Gericht in einer Mitteilung.

Es zeigte sich auch überzeugt, dass der Mann vornehmlich aus eigenen Gewinnstreben gehandelt und aus seiner Tätigkeit "nicht unerhebliche Vorteile" gezogen habe. Gegen den Angeklagten sprach zudem, dass er während mindestens zwei Jahren mit dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) zusammengearbeitet habe.

Kein Beweis für Maulwurf

Der 54-Jährige ...

