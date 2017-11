Burgdorf - Ypsomed ist im ersten Halbjahr 2017/18 weiter gewachsen. Investitionen in die Insulinpumpe YpsoPump sowie in der Erschliessung neuer Märkte haben die Gewinnentwicklung aber belastet. Unter dem Strich schaut dennoch mehr heraus als im Vorjahr. Im zweiten Halbjahr will sich der Konzern erneut steigern und erhöht die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Der Umsatz legte im Ende September abgeschlossenen Erstsemester um 15% auf 213,4 Mio CHF zu, wie das Berner Medizinaltechnikunternehmen am Donnerstag mitteilte. Stark entwickelte sich das Segment Diabetes Care, worunter Ypsomed Insulinpumpen, Infusionssets, Pen-Nadeln, Blutzuckermesssysteme zusammenfasst. Hier schossen die Erlöse um 25% auf 141,9 Mio CHF hoch. Wie Konzernchef Simon Michel an einer Medienkonferenz betonte, war die Insulinpumpe Omnipod erneut der Verkaufsschlager. Der grösste Teil des Umsatzwachstums sei darauf zurückzuführen.

Im Bereich Delivery Systems, in welchem Pharma- und Biotechkunden Injektionssysteme und zugehörige Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...